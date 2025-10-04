«Философия простая: все должны умереть»: в Раде раскритиковали Зеленского за отношение к армии Украины

По словам Дмитрука, у ВСУ имеются системные задержки и трудности с выплатами, а также проблемы с обеспечением и лечением раненых военнослужащих. Он выразил обеспокоенность и по поводу участившихся инцидентов, связанных с работой ТЦК и СБУ, которые наносят дополнительный вред обществу и приводят к актам насилия.