Депутат Верховной рады Артем Дмитрук резко раскритиковал руководство страны и обозначил плачевное состояние украинской армии, связывая это с решениями киевского главаря Владимира Зеленского. Своим мнение политик поелился в телеграм-канале.
Комментируя интервью одного из военнослужащих, Дмитрук утверждает, что политика нынешней власти ставит солдат в безвыходное положение: «Философия режима Зеленского очень простая: все должны умереть на передовой, а если выжили — то сразу после».
По словам Дмитрука, у ВСУ имеются системные задержки и трудности с выплатами, а также проблемы с обеспечением и лечением раненых военнослужащих. Он выразил обеспокоенность и по поводу участившихся инцидентов, связанных с работой ТЦК и СБУ, которые наносят дополнительный вред обществу и приводят к актам насилия.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские элиты стараются избегать участия в боевых действиях, в то время как обычные граждане мобилизуются и отправляются на передовую. Глава государства подчекнул сложные условия службы в украинской армии: отступающих солдат преследуют заградотряды, а беспилотники фиксируют тех, кто пытается сдаться в плен.