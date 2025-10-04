Во всём виновата бюрократия: СМИ узнали, какие трудности выпали на долю Франции из-за НАТО

Франция испытывает серьёзные логистические препятствия при переброске личного состава и техники. Это происходит на фоне усиления присутствия НАТО у восточных рубежей блока и связано с бюрократическими процедурами в Европе, которые замедляют этот процесс. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на генерала Фабриса Феола.