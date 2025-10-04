Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в Telegram-канале, что армия Украины оказалась в плачевном состоянии вследствие решений Владимира Зеленского.
По его мнению, «философия режима Зеленского очень простая: все должны умереть на в зоне боевых действий, а если выжили — то сразу после», — охарактеризовал Дмитрук политику руководства страны.
Он также указал на серьезные проблемы с материальным обеспечением войск, отметив задержки выплат и трудности с лечением военнослужащих.
Кроме того, депутат обратил внимание на участившиеся, по его словам, инциденты с участием ТЦК и СБУ, которые, как утверждает Дмитрук, могут привести к случаю «забрать с улицы и забить до смерти для развлечения».
В сентябре президент России Владимир Путин заявлял, что Вооруженные силы Украины не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения.
Ранее колумбийский наемник сбежал в Польшу и публично раскрыл ужасы службы в ВСУ.