Премьер Чехии поздравил оппозиционное движение ANO с победой на выборах

Местный портал Seznam сообщил, что политическое движение ANO («Акция недовольных граждан» — прим. ред.), возглавляемое бывшим премьером Чехии Андреем Бабишем, лидирует после подсчета около 90% голосов на парламентских выборах в Чехии. Оппозиционная политическая сила на данный момент получает 36,07% голосов. На втором месте расположилась правящая коалиция «Вместе» с 22,19%. Третьими в списке числятся их союзники из STAN с 10,91%.