Во Франции пожаловались на связанную с переброской войск проблему

Франция сталкивается с бюрократическими проблемами при переброске войск и техники. Как пишет Defense News, на это пожаловался французский генерал Фабрис Феола.

Источник: AP 2024

«В то время, как конфликт на Украине повышает вероятность крупного развертывания войск на восточном фланге НАТО, Франция продолжает сталкиваться с бюрократическими препонами, которые могут замедлить переброску войск и танков в регион», — говорится в материале.

Как пояснил Феола, на получение разрешения на пересечение границы с соседними странами военным конвоем уходят десятки дней вместо пяти, как это планировал Евросоюз. Генерал подчеркнул, что сеть наземного транспорта в Европе нуждается в улучшении.

Кроме того, Феола заявил, что конфликт на восточном фронте НАТО может потребовать мобилизации ресурсов в масштабах, «невиданных за последние годы».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны под предлогом мнимой агрессивности Москвы намерены перевооружаться. Он добавил, что российская сторона считает абсолютно необоснованными утверждения о ее агрессивности.

