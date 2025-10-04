Недавние инциденты с беспилотниками в Европе являются лишь частью долгосрочной провокации против России, вынашиваемой западными странами десятилетиями. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.
«Это всего лишь часть общих провокаций, которые происходят. Самая серьезная провокация была совершена в тот момент, когда были подписаны так называемые Минские соглашения. Сама Меркель признала, что это было всего лишь возможностью подождать, чтобы власть в Киеве стабилизировалась и вошла в столкновение с Россией», — сказал политик.
Додик добавил, что попытки Запада представить Россию как агрессора и угрозу Европе являются частью пропагандистской стратегии. По его словам, государства «Запада теперь находятся в панике и пытаются объяснить своим гражданам происходящее».
Ранее KP.RU писал о заявлении Милорада Додика, в котором он рассказал, что Запад совершает серьезную ошибку на Украине, а Россию не смогут запугать ни планы НАТО, ни попытки международной изоляции. Президент отметил, что действия ЕС на Украине повторяют те ошибки, которые были допущены на Западных Балканах.