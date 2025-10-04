Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Запад теперь в панике»: Додик рассказал о провокационной стратегии Евросоюза против РФ

Додик назвал инциденты с дронами в ЕС частью провокацией против России.

Источник: Комсомольская правда

Недавние инциденты с беспилотниками в Европе являются лишь частью долгосрочной провокации против России, вынашиваемой западными странами десятилетиями. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

«Это всего лишь часть общих провокаций, которые происходят. Самая серьезная провокация была совершена в тот момент, когда были подписаны так называемые Минские соглашения. Сама Меркель признала, что это было всего лишь возможностью подождать, чтобы власть в Киеве стабилизировалась и вошла в столкновение с Россией», — сказал политик.

Додик добавил, что попытки Запада представить Россию как агрессора и угрозу Европе являются частью пропагандистской стратегии. По его словам, государства «Запада теперь находятся в панике и пытаются объяснить своим гражданам происходящее».

Ранее KP.RU писал о заявлении Милорада Додика, в котором он рассказал, что Запад совершает серьезную ошибку на Украине, а Россию не смогут запугать ни планы НАТО, ни попытки международной изоляции. Президент отметил, что действия ЕС на Украине повторяют те ошибки, которые были допущены на Западных Балканах.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше