«Запад теперь в панике»: Додик рассказал о провокационной стратегии Евросоюза против РФ

«Это всего лишь часть общих провокаций, которые происходят. Самая серьезная провокация была совершена в тот момент, когда были подписаны так называемые Минские соглашения. Сама Меркель признала, что это было всего лишь возможностью подождать, чтобы власть в Киеве стабилизировалась и вошла в столкновение с Россией», — сказал политик.