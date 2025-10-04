«Грузинская мечта» отпраздновала победу на выборах на фоне протестов

Телеканал «Имеди» сообщил, что правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» отпраздновала победу на муниципальных выборах после объявления данных экзитпола. Сегодня граждане выбирали пять мэров самоуправляемых городов и 59 мэров районов, а также депутатов 64 местных совещательных органов — сакребуло. При этом оппозиционные партии отказались от участия в выборах и вышли сегодня на протест. У президентского дворца в Тбилиси произошли стычку.
«Грузинская мечта» после первых данных ЦИК Грузии заявляет, что победила во всех 64 муниципалитетах на местных выборах. По данным экзитпола Правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» набирает в Тбилиси 76,3% (кандидатом в мэры Тбилиси является Каха Каладзе), а в масштабе Грузии — 81,6%.
Миллиардер-основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили на праздничном мероприятии в офисе партии заявил об успешной борьбе своей команды с «агентурой» и «внешним влиянием», а также о том, что прошедшие выборы показали, что грузинское общество «добилось успеха, окончательно выпрямились».