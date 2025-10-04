Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер-министр Чехии Фиала поздравил экс-премьера Бабиша и ANO с победой

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поздравил оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан») и руководителя движения, бывшего премьера Андрея Бабиша с победой по итогам парламентских выборов.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поздравил оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан») и руководителя движения, бывшего премьера Андрея Бабиша с победой по итогам парламентских выборов.

ANO, по предварительным данным, заручилась поддержкой 35,77 процента избирателей, что позволяет партии получить 85 из 200 мест в парламенте. Второе место занимает правящая коалиция SPOLU («Вместе»), у которой 22,32 процента голосов, что соответствует 50 креслам.

Также в нижнюю палату парламента проходят шесть других партий.

Читайте материал «Чешское ТВ: оппозицию после подсчета 90% голосов можно считать победителем».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.