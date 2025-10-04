Премьер-министр Чехии Фиала поздравил экс-премьера Бабиша и ANO с победой

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поздравил оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан») и руководителя движения, бывшего премьера Андрея Бабиша с победой по итогам парламентских выборов.
ANO, по предварительным данным, заручилась поддержкой 35,77 процента избирателей, что позволяет партии получить 85 из 200 мест в парламенте. Второе место занимает правящая коалиция SPOLU («Вместе»), у которой 22,32 процента голосов, что соответствует 50 креслам.
Также в нижнюю палату парламента проходят шесть других партий.
Читайте материал «Чешское ТВ: оппозицию после подсчета 90% голосов можно считать победителем».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.