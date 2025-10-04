«Дипломатия всегда необходима»: Меркель дала совет Европе по решению украинского конфликта

«В вопросе российско-украинского конфликта, с одной стороны, нам нужно становиться сильнее в военном отношении, и Европа это делает. Но я также думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима», — сказала Меркель.
Она также подчеркнула необходимость для европейских стран заблаговременно и согласованно планировать дипломатические шаги, учитывая их потенциальное воздействие на развитие ситуации.
А ранее в НАТО признались, что одержать победу над Россией на фронте невозможно. При этом заявления президента США Дональда Трампа о боеспособности ВСУ и возможности возврата Киева к «старым границам» не отражают реальную ситуацию.
