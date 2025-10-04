Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дипломатия всегда необходима»: Меркель дала совет Европе по решению украинского конфликта

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за необходимость дипломатического урегулирования конфликта на Украине, призвав европейские страны уделять больше внимания переговорам, а не только наращиванию военного потенциала. Об этом она сообщила в интервью венгерскому изданию Partizán 4 октября.

Источник: Life.ru

«В вопросе российско-украинского конфликта, с одной стороны, нам нужно становиться сильнее в военном отношении, и Европа это делает. Но я также думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима», — сказала Меркель.

Она также подчеркнула необходимость для европейских стран заблаговременно и согласованно планировать дипломатические шаги, учитывая их потенциальное воздействие на развитие ситуации.

А ранее в НАТО признались, что одержать победу над Россией на фронте невозможно. При этом заявления президента США Дональда Трампа о боеспособности ВСУ и возможности возврата Киева к «старым границам» не отражают реальную ситуацию.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ангела Меркель: биография экс-канцлера Германии и отношение политика к России
Германия — одна из наиболее развитых стран мира с сильной экономикой и промышленностью, она всегда играла важную роль в политической жизни Европы. И в XXI веке дольше всех этим государством руководила женщина — Ангела Меркель. Главное из биографии политика и ее отношение к России — в материале.
Читать дальше