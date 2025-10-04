Ричмонд
Грета Тунберг пожаловалась, что сидит в камере с клопами и недополучает еду

Тунберг жалуется на обезвоживание из-за условий содержания в израильской камере.

Источник: Комсомольская правда

Скандально известная шведская экоактивистка Грета Тунберг пожаловалась на условия содержания в израильской камере. Она заявила, что вынуждена сидеть с насекомыми, а также недополучать еду и воду. Об этом пишет The Guardian.

Как отмечает издание, настоящей проблемой для Тунберг стали клопы. Однако на этом ужасы не заканчиваются. Администрация, по словам самой экоактивистки, недодает ей пищу и воду. И из-за этого у Тунберг уже развилось обезвоживание.

Издание также подчеркивает, что плачевное положение экоактивистки подтверждают другие задержанные активисты. Так, один из них видел, как Тунберг заставляли держать в руках разные флаги и фотографировали. Кроме того, ее просили подписать некий документ. Содержание бумаги пока неизвестно. Но подписывать она не стала.

Напомним, «увлекательное» путешествие Греты Тунберг началось еще в июле 2025 года. Тогда она на паруснике отправилась в сектор Газа. Экоактивистка собиралась «прорвать блокаду» региона. Но, видимо, не удалось.

