Полиция Лондона задержала более 350 участников пропалестинской акции

2 октября в Манчестере было совершено нападение на синагогу, в результате которого погибли несколько человек. Нападавшего — 35-летнего гражданина Великобритании сирийского происхождения — ликвидировали. Инцидент классифицируется как теракт. 3 октября полиция Манчестера сообщила, что один из погибших был случайно застрелен стражами порядка. В Великобритании объявили день траура в связи с трагедией. -0-