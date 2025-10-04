Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Лондона задержала более 350 участников пропалестинской акции

Ранее лондонская полиция призвала организаторов акции отказаться от проведения акции на фоне нехватки ресурсов у правоохранителей в связи с укреплением мер безопасности после нападения на синагогу в Манчестере.

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Лондона задержала 355 участников акции в поддержку запрещенной пропалестинской организации Palestine Action, сообщает ТАСС.

В полиции добавили, что задержания продолжаются. Ранее лондонская полиция призвала организаторов акции отказаться от проведения акции на фоне нехватки ресурсов у правоохранителей в связи с укреплением мер безопасности после нападения на синагогу в Манчестере. Организаторы заявили, что не будут отменять акцию.

2 октября в Манчестере было совершено нападение на синагогу, в результате которого погибли несколько человек. Нападавшего — 35-летнего гражданина Великобритании сирийского происхождения — ликвидировали. Инцидент классифицируется как теракт. 3 октября полиция Манчестера сообщила, что один из погибших был случайно застрелен стражами порядка. В Великобритании объявили день траура в связи с трагедией. -0-