Полиция Лондона задержала более 350 участников пропалестинской акции

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Лондона задержала 355 участников акции в поддержку запрещенной пропалестинской организации Palestine Action, сообщает ТАСС.
В полиции добавили, что задержания продолжаются. Ранее лондонская полиция призвала организаторов акции отказаться от проведения акции на фоне нехватки ресурсов у правоохранителей в связи с укреплением мер безопасности после нападения на синагогу в Манчестере. Организаторы заявили, что не будут отменять акцию.
2 октября в Манчестере было совершено нападение на синагогу, в результате которого погибли несколько человек. Нападавшего — 35-летнего гражданина Великобритании сирийского происхождения — ликвидировали. Инцидент классифицируется как теракт. 3 октября полиция Манчестера сообщила, что один из погибших был случайно застрелен стражами порядка. В Великобритании объявили день траура в связи с трагедией. -0-