В Тбилиси спецназ вытеснил митингующих с площади у резиденции президента

В Тбилиси спецназ с помощью водомета вытеснил митингующих с площади Орбелиани у резиденции президента Грузии. Об этом в субботу сообщает РИА Новости.
Участники протестов передвигаются по проспекту Руставели. Расходиться они не собираются.
Демонстранты покидают площадь Свободы и идут в сторону здания грузинского парламента.
Спецназ мобилизовался в центре Тбилиси, чтобы до конца очистить площадь Свободы от митингующих. Рядом со стражами порядка стоит водомет. Периодически сотрудники спецназа пускают перцовый газ.
Ранее стало известно, что демонстранты пробили железные заграждения и ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили. Спецназ применил против них перцовый спрей и водомет.