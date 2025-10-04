В Тбилиси спецназ вытеснил митингующих с площади у резиденции президента

Узнать больше по теме

Михаил Кавелашвили: биография бывшего футболиста и избранного президента Грузии

В Грузии избрали нового президента: им стал бывший футболист Михаил Кавелашвили. Рассказываем, что это за человек, как строилась его карьера и чего ждать от политика в отношении России.