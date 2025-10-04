Ричмонд
В Тбилиси спецназ вытеснил митингующих с площади у резиденции президента

Демонстранты направляются в сторону здания грузинского парламента.

Источник: Аргументы и факты

В Тбилиси спецназ с помощью водомета вытеснил митингующих с площади Орбелиани у резиденции президента Грузии. Об этом в субботу сообщает РИА Новости.

Участники протестов передвигаются по проспекту Руставели. Расходиться они не собираются.

Демонстранты покидают площадь Свободы и идут в сторону здания грузинского парламента.

Спецназ мобилизовался в центре Тбилиси, чтобы до конца очистить площадь Свободы от митингующих. Рядом со стражами порядка стоит водомет. Периодически сотрудники спецназа пускают перцовый газ.

Ранее стало известно, что демонстранты пробили железные заграждения и ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили. Спецназ применил против них перцовый спрей и водомет.

