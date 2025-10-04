Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек правящей в Грузии партии: беспорядки в Тбилиси — попытка госпереворота

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что беспорядки в столице являются попыткой устроить государственный переворот в стране.

Источник: Инна Кукуджанова/ТАСС

«Это прямая попытка государственного переворота. Это прямая попытка устроить переворот. Они прямо врывались в президентский дворец», — сказал Каладзе на брифинге.

В Тбилиси проходит митинг. Днем демонстранты собрались, чтобы опротестовать результаты муниципальных выборов. Организаторы призвали участников переместиться к президентскому дворцу, где позднее произошли беспорядки.

В Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. Власти неоднократно предупреждали, что правонарушения во время выступлений в день выборов будут наказываться по всей строгости закона. За призывы к свержению власти были задержаны бывший лидер партии «Единое национальное движение» (основана экс-президентом Михаилом Саакашвили) Леван Хабеишвили и депутат столичного собрания Звиад Куправа.