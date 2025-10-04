Генсек правящей в Грузии партии: беспорядки в Тбилиси — попытка госпереворота

В Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. Власти неоднократно предупреждали, что правонарушения во время выступлений в день выборов будут наказываться по всей строгости закона. За призывы к свержению власти были задержаны бывший лидер партии «Единое национальное движение» (основана экс-президентом Михаилом Саакашвили) Леван Хабеишвили и депутат столичного собрания Звиад Куправа.