CTK: Оппозиционное движение ANO победило на парламентских выборах в Чехии

CTK сообщает, что премьер-министр Чехии Петр Фиала уже поздравил ANO с победой на парламентских выборах.

Источник: Комсомольская правда

Оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан») одержало победу на парламентских выборах в Чехии. Об этом сообщает телеканал CTK.

Как известно, на протяжении голосования ситуация для движения ANO складывалась более чем положительно. Движение лидировало на протяжении всей дистанции. И теперь были подведены официальные итоги. Выяснилось, что ANO официально одержало победу.

На ситуацию уже отреагировал действующий премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он поздравил ANO с победой.

Напомним, еще в феврале 2025 года звучало мнение, что победа оппозиционного движения на парламентских выборах в Чехии может стать настоящей катастрофой для Киева. Поскольку помощь ВСУ, вероятно, будет остановлена. Вместо этого, считает газета FT, Прага начнет укреплять отношения со странами, поддерживающими Россию.