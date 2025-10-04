CTK: Оппозиционное движение ANO победило на парламентских выборах в Чехии

Оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан») одержало победу на парламентских выборах в Чехии. Об этом сообщает телеканал CTK.
Как известно, на протяжении голосования ситуация для движения ANO складывалась более чем положительно. Движение лидировало на протяжении всей дистанции. И теперь были подведены официальные итоги. Выяснилось, что ANO официально одержало победу.
На ситуацию уже отреагировал действующий премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он поздравил ANO с победой.
Напомним, еще в феврале 2025 года звучало мнение, что победа оппозиционного движения на парламентских выборах в Чехии может стать настоящей катастрофой для Киева. Поскольку помощь ВСУ, вероятно, будет остановлена. Вместо этого, считает газета FT, Прага начнет укреплять отношения со странами, поддерживающими Россию.