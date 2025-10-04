Ричмонд
Кобахидзе: грузинские протестующие совершили уголовное преступление

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что акция протеста в Тбилиси представляла собой уголовное преступление.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что акция протеста в Тбилиси представляла собой уголовное преступление.

Каждый участник акции будет привлечен к ответственности, сказал Кобахидзе.

Участники акции пробили железные ограждения у президентского дворца Атонели. Полиция применила против них слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы. Свою акцию протестующие позиционируют как «мирную революцию».

Читайте материал «Спецназ вслед за перцовым спреем применил против митингующих в Тбилиси водомет».

