Кобахидзе: грузинские протестующие совершили уголовное преступление

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что акция протеста в Тбилиси представляла собой уголовное преступление.
Каждый участник акции будет привлечен к ответственности, сказал Кобахидзе.
Участники акции пробили железные ограждения у президентского дворца Атонели. Полиция применила против них слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы. Свою акцию протестующие позиционируют как «мирную революцию».
