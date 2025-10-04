Трамп пригрозил отменить «мирную сделку», если ХАМАС не выпустит заложников

Президент США Дональд Трамп пригрозил ХАМАС отменить «мирную сделку», если члены палестинского движения не выпустят заложников. На странице в своей соцсети Truth Social он подчеркнул, что не потерпит промедления с освобождением пленников.
Трамп поблагодарил Израиль за приостановку бомбардировок сектора Газа, что дает возможность заключить «мирную сделку». Глава Белого дома призвал ХАМАС действовать быстро, а иначе все предложения утратят силу.
«Я не потерплю задержки, которая случится, по мнению многих, или любого исхода, при котором Газа представляет угрозу снова», — подчеркнул американский лидер.
Ранее движение ХАМАС согласилось передать управление анклавом палестинскому комитету.
Арабский телеканал Al Jazeera сообщал, что палестинское движение не сможет освободить заложников за 72 часа, как этого требует Трамп.