Франция испытывает значительные трудности с перебросом военных и техники к восточным границам НАТО из-за европейской бюрократии. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на генерала Фабриса Феола.
По данным издания, получение разрешений на пересечение территории соседних стран для военных конвоев занимает десятки дней вместо установленных ЕС пяти дней.
«Франция продолжает сталкиваться с бюрократическими препятствиями, которые могут замедлить переброску войск и танков в регион», — отмечает издание.
Генерал Феол подчеркнул необходимость лучшего планирования наземной транспортной сети Европы для восстановления логистических возможностей времен холодной войны. По его мнению, существующие административные барьеры значительно снижают оперативные возможности альянса.
