Воздушный перехват и засада: Раскрыт «злейший враг» ВСУ в Донбассе

По оценкам экспертов, бойцы этого подразделения эффективно действуют в рамках воздушной блокады. Они перекрывают ключевые транспортные артерии, уничтожая значительное количество техники противника, включая десятки грузовиков ВСУ, всего за одну ночь. Благодаря своим возможностям, подразделение «Рубикон» обеспечивает российским войскам перекрытие поставок и подкреплений для противника. В своей работе они активно применяют современные средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники-камикадзе.