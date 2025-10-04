«Злейший враг украинцев под Донецком — центр передовых беспилотных технологий “Рубикон”, — говорится в публикации.
По оценкам экспертов, бойцы этого подразделения эффективно действуют в рамках воздушной блокады. Они перекрывают ключевые транспортные артерии, уничтожая значительное количество техники противника, включая десятки грузовиков ВСУ, всего за одну ночь. Благодаря своим возможностям, подразделение «Рубикон» обеспечивает российским войскам перекрытие поставок и подкреплений для противника. В своей работе они активно применяют современные средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники-камикадзе.
Ранее «птицы» «Рубикона» уничтожили энергетический объект ВСУ стратегического значения в Сумской области. Газораспредилительную станцию, которая обеспечивала приём, слив и хранение газа в интересах украинских военных, удалось поразить в обход обороняющих её средств РЭБ.
