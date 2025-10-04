Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все готовятся к войне»: Вучич выступил с леденящим душу заявлением

Президент Сербии Александр Вучич выступил с крайне тревожным заявлением, заявив в эфире сербского телеканала РТВ 1, что мир находится на пороге большого конфликта, и все стороны уже ведут к нему серьезную подготовку.

Президент Сербии Александр Вучич выступил с крайне тревожным заявлением, заявив в эфире сербского телеканала РТВ 1, что мир находится на пороге большого конфликта, и все стороны уже ведут к нему серьезную подготовку.

Отвечая на вопросы журналистов, сербский лидер дал мрачный прогноз текущей международной обстановке.

«Это означает, что все готовятся к конфликтам. Буду совершенно откровенен. Все готовятся к войне», — заявил Вучич.

При этом он четко обозначил позицию своей страны, которая, по его словам, пытается избежать втягивания в грядущее столкновение.

«Это лишь вопрос, к какой стороне кто принадлежит. А мы бы хотели избежать войн. Мы бы хотели избежать конфликтов», — подчеркнул президент.

По мнению Вучича, диалог между странами зашел в тупик, и никто больше не готов слушать аргументы друг друга, что и толкает мир к катастрофе.

«Боюсь, что никто больше никого не хочет ни слышать, ни слушать. И все действительно и серьезно готовятся к войнам», — заключил он.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше