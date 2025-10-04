Ричмонд
Генсек «Грузинской мечты» обвинил протестующих в попытке госпереворота

Генеральный секретарь правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе заявил, что акция протеста в Тбилиси — попытка государственного переворота.

Акции протеста были организованы после выборов руководителей многих грузинских городов.

Участники акции пробили железные ограждения у президентского дворца Атонели. Полиция применила против них слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы. Свою акцию протестующие позиционируют как «мирную революцию».

Читайте материал «Кобахидзе: грузинские протестующие совершили уголовное преступление».

