Движение ANO победило на выборах в Чехии

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение ANO побеждает на парламентских выборах в Чехии, набирая 34,6% голосов после обработки 99,87% бюллетеней, сообщает чешский новостной портал Novinky.
Возглавляющий движение бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал такой результат историческим успехом. Как передает информационное агентство CTK, с победой Бабиша поздравил действующий премьер республики Петр Фиала.
Второе место занимает партия SPOLU нынешнего премьер-министра, набирая 23,31% голосов. Третье — партия STAN (11,20%).
Явка на выборах составила 68,92%.
В ходе подготовки к выборам Бабиш обещал чехам улучшить экономическую ситуацию в стране и сократить помощь Украине, отмечает Euronews. Он также обращает внимание, что ANO «едва ли сможет рассчитывать на правительство большинства, а значит, встанет вопрос о партнере по коалиции».-0-