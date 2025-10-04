Кобахидзе обвинил посла Евросоюза из-за акции протеста

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что посол Евросоюза в стране «несет особую ответственность» за акцию протеста в Тбилиси, поскольку не осудил ее.
Кобахидзе сказал, что протестующие прибегали к «заявлениям, поддерживающим попытку свержения конституционного строя».
Участники акции пробили железные ограждения у президентского дворца Атонели. Полиция применила против них слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы. Свою акцию протестующие позиционируют как «мирную революцию».
