Премьер Грузии обвинил в беспорядках посла Евросоюза

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил в беспорядках в том числе посла Европейского союза (ЕС) в Тбилиси Павла Герчинского, передает ТАСС.

Источник: AP 2024

«Вы знаете, что некоторые иностранцы даже напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя, включая представителя ЕС», — подчеркнул Кобахидзе.

Он добавил, что дипломат несет «особую ответственность» за беспорядки в Тбилиси.

Ранее Кобахидзе заявил, что действующая в стране иностранная агентура будет полностью нейтрализована. По его словам, происходящее в столице на улице Атонели, где расположен президентский дворец, является преступлением.

