Лидер «Грузинской мечты» заявил о попытке госпереворота

Действия митингующих в Тбилиси были прямой попыткой государственного переворота. Все причастные к этому будут наказаны. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Власти Грузии обвинили оппозицию в попытке захвата власти.

Действия митингующих в Тбилиси были прямой попыткой государственного переворота. Все причастные к этому будут наказаны. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

«Это была прямая попытка госпереворота. Все будут наказаны», — заявил Каладзе на брифинге, передает РИА Новости. Заявлению Каладзе предшествовали стычки участников митинга оппозиции с полицией в Тбилиси. Сообщается, что в результате столкновений как минимум один из полицейских находится в тяжелом состоянии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Грузии 4 октября прошли выборы в местные органы власти. По предварительным данным, победу с более чем 77% голосов во всех регионах одерживает правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция, несогласная с ее курсом, объявила о массовом митинге в Тбилиси с целью «мирного свержения власти».