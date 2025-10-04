Лидер «Грузинской мечты» заявил о попытке госпереворота

Ранее URA.RU сообщало, что в Грузии 4 октября прошли выборы в местные органы власти. По предварительным данным, победу с более чем 77% голосов во всех регионах одерживает правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция, несогласная с ее курсом, объявила о массовом митинге в Тбилиси с целью «мирного свержения власти».