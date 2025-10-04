Протестующие в Тбилиси начали штурм президентского дворца: фоторепортаж

Мирный протест в Тбилиси перерос в силовую акцию, протестующие перешли к активным действиям: бросали камни в здание, запускали петарды в полицейских и пытались раскачать ограждения. Им удалось прорвать ворота президентской резиденции на улице Атонели и ворваться на её территорию. Несколько десятков участников, некоторые из которых в бронежилетах, атаковали охранные посты. В ответ из здания выступил спецназ, применивший слезоточивый газ и перцовый спрей, а также водометы для разгона толпы. Муниципальные выборы вызвали широкий общественный резонанс: премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о победе партии «Грузинская мечта», но протестующие выразили несогласие с этим заявлением. Восемь оппозиционных партий организовали массовые акции протеста, собрав тысячи людей на центральных площадях с требованием отставки правительства. До начала штурма один из лидеров оппозиции, Муртаз Зоделава, выступил с эмоциональным призывом к действиям. Он обратился к сторонникам и призвал «мужскую силу» начать действовать и «вернуть себе центры власти».