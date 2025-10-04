Кобахидзе обещал полностью нейтрализовать иностранную агентуру в Грузии

Устроившая беспорядки в Тбилиси иностранная агентура будет полностью нейтрализована в Грузии. Такое обещание дал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«Эта политическая сила, иностранная агентура, будет полностью нейтрализована», — цитирует грузинского премьера агентство ТАСС.
Кобахидзе заверил, что участникам акций протеста больше не дадут возможности участвовать в политике.
Сегодня в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Кобахидзе рассказал, что во всех муниципалитетах победу ожержала правящая партия «Грузинская мечта».
В Тбилиси вспыхнули протесты. Демонстранты требуют возобновить курс на евроинтеграцию. Протестующие ворвались во двор президентского дворца. Они кидали в здание камни. Вскоре спецназ вытеснил демонстрантов от резиденции, применив водомет.