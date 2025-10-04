Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кобахидзе обещал полностью нейтрализовать иностранную агентуру в Грузии

В Тбилиси вспыхнули протесты на фоне выборов в органы местного самоуправления.

Источник: Аргументы и факты

Устроившая беспорядки в Тбилиси иностранная агентура будет полностью нейтрализована в Грузии. Такое обещание дал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Эта политическая сила, иностранная агентура, будет полностью нейтрализована», — цитирует грузинского премьера агентство ТАСС.

Кобахидзе заверил, что участникам акций протеста больше не дадут возможности участвовать в политике.

Сегодня в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Кобахидзе рассказал, что во всех муниципалитетах победу ожержала правящая партия «Грузинская мечта».

В Тбилиси вспыхнули протесты. Демонстранты требуют возобновить курс на евроинтеграцию. Протестующие ворвались во двор президентского дворца. Они кидали в здание камни. Вскоре спецназ вытеснил демонстрантов от резиденции, применив водомет.

Узнать больше по теме
Ираклий Кобахидзе: биография, личная жизнь, как относится к России премьер-министр Грузии
Внешнеполитический курс Тбилиси в последний год претерпел значительные изменения. Рассказываем, чем известен премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, как он возглавил правительство страны и почему его считают потенциально пророссийским.
Читать дальше