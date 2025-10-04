Ричмонд
После акции протеста в Грузии было возбуждено уголовное дело по четырем статьям

После акции протеста в Тбилиси были возбуждены уголовные дела по статьям о призывах к свержению власти, захвату стратегических объектов и двум другим статьям.

Заявление об уголовных делах опубликовало МВД Грузии.

Участники акции пробили железные ограждения у президентского дворца Атонели. Полиция применила против них слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы. Свою акцию протестующие позиционируют как «мирную революцию».

Читайте материал «Кобахидзе обвинил посла Евросоюза из-за акции протеста».

