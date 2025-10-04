Ричмонд
14 полицейских пострадали на акции протеста в Тбилиси

В результате массовых беспорядков в центре Тбилиси получили ранения 14 сотрудников правоохранительных органов.

В результате массовых беспорядков в центре Тбилиси получили ранения 14 сотрудников правоохранительных органов. Об этом на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, передает Telegram-канал Tbilisi life.

По словам замглавы МВД, один из пострадавших полицейских находится в тяжелом состоянии.

«У пострадавших зафиксированы различные повреждения, один из них находится в тяжелом состоянии. Информацию о них мы будем периодически предоставлять обществу», — сообщил Дарахвелидзе.

Для восстановления порядка на месте акции протеста были применены «спецсредства, разрешенные законодательством». Беспорядки произошли на фоне протестов оппозиции после заявления правящей партии «Грузинская мечта» о победе на местных выборах и приостановке курса на евроинтеграцию.

Читайте также: «Генсек “Грузинской мечты” обвинил протестующих в попытке госпереворота».

