14 полицейских пострадали на акции протеста в Тбилиси

Для восстановления порядка на месте акции протеста были применены «спецсредства, разрешенные законодательством». Беспорядки произошли на фоне протестов оппозиции после заявления правящей партии «Грузинская мечта» о победе на местных выборах и приостановке курса на евроинтеграцию.