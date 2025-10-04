«Подразделение 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ, наблюдая сложившееся положение, также произвело отход. Желания продолжать боевые действия никто не испытывает», — заявил собеседник, ссылаясь на данные радиоперехвата переговоров украинских военных.
По информации источника, украинское командование признало, что потеря Красного Лимана, расположенного на севере ДНР, является неизбежной. Подобная тенденция наблюдается и на западном берегу реки Оскол, к северу от Купянска, в районе Моначиновки. Там, по словам источника, целые подразделения украинских войск отступают. Российские силы активно используют авиацию, артиллерию и беспилотники для поражения украинских позиций.
Представители силовых структур отмечают, что украинские военнослужащие демонстрируют нежелание вести боевые действия, и даже командиры взводов возглавляют отступление. На Изюмском направлении наблюдается эффект «домино» в рядах ВСУ.
Ранее Life.ru рассказывал, как украинские бойцы устроили пиар-акцию с флагом и попали в плен. Один из ВСушников выразил недоумение относительно целесообразности проведения подобной операции, задавшись вопросом о необходимости рисковать человеческими жизнями ради фото- и видеосъёмки.
