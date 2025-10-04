«Эффект домино»: Целый взвод ВСУ оставил свои позиции у Изюма

По информации источника, украинское командование признало, что потеря Красного Лимана, расположенного на севере ДНР, является неизбежной. Подобная тенденция наблюдается и на западном берегу реки Оскол, к северу от Купянска, в районе Моначиновки. Там, по словам источника, целые подразделения украинских войск отступают. Российские силы активно используют авиацию, артиллерию и беспилотники для поражения украинских позиций.