Генсек правящей партии Грузии назвал беспорядки в Тбилиси попыткой госпереворота

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал беспорядки в Тбилиси попыткой государственного переворота, сообщает ТАСС.
Протестующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца Премьер Грузии: кандидаты от правящей партии побеждают на выборах В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления.
«Это прямая попытка государственного переворота. Это прямая попытка устроить переворот. Они прямо врывались в президентский дворец», — заявил он на брифинге.
В свою очередь премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе обвинил в беспорядках в Тбилиси, в частности, посла ЕС. «Вы знаете, что некоторые иностранцы даже напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя, включая представителя ЕС. На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это», — подчеркнул политик. Он добавил, что участники штурма президентского дворца совершили уголовное преступление и будут привлечены к ответственности.
Глава правительства обвинил в происходящих беспорядках оппозицию, назвав ее иностранной агентурой, и заверил, что та «будет полностью нейтрализована». «Им больше не дадут возможности участвовать в грузинской политике», — заключил он.
По данным МВД Грузии, в ходе беспорядков пострадали по меньшей мере 14 сотрудников правоохранительных органов. По словам Кобахидзе, один из пострадавших находится в довольно тяжелом состоянии.
В связи с беспорядками МВД возбудило уголовное дело по четырем статьям уголовного кодекса, в том числе за призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти в Грузии, организацию группового насилия, руководство или участие в нем, захват или блокирование учреждений телерадиовещания или связи либо стратегических объектов.
Ранее сообщалось, что митингующие в грузинской столице ворвались во двор президентского дворца на улице Атонели, чтобы опротестовать проходящие в стране муниципальные выборы. Там произошла потасовка между манифестантами и стражами порядка. Полиция применила перцовый газ, но протестующие продолжили штурм. Участники акции протеста стали бросать камни в президентский дворец и запускать пиротехнику в сторону правоохранителей. Стражи порядка были вынуждены применить водометы и пистолеты с газовыми шашками.
4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. Власти не раз предупреждали, что правонарушения в день выборов будут наказываться по всей строгости закона. -0-