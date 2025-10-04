Генсек правящей партии Грузии назвал беспорядки в Тбилиси попыткой госпереворота

В свою очередь премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе обвинил в беспорядках в Тбилиси, в частности, посла ЕС. «Вы знаете, что некоторые иностранцы даже напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя, включая представителя ЕС. На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это», — подчеркнул политик. Он добавил, что участники штурма президентского дворца совершили уголовное преступление и будут привлечены к ответственности.