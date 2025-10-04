«Это было предупреждение»: Раскрыт посланный Путиным Западу сигнал на «Валдае»

Выступление президента впечатлило британского аналитика, который не мог не отметить то, с какой уверенностью и спокойствием говорил Путин. Интересно то, что атмосфера на заседании «Валдая» сильно отличалась от настроений, царивших на саммите ЕС в Копенгагене. В Европе ощущались гнев и страх.