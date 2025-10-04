Каладзе заявил, что протестующими в Тбилиси руководят извне

Участники протестов в Тбилиси являются членами агентуры, которая управляется извне, уверен генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
«Это люди, которые не принадлежат себе, своей семье, своей стране. Они являются представителями агентуры, агентской сети. Они представители этой агентской сети, которая управляется извне», — сказал политик в ходе брифинга.
Он пообещал, что все нарушители будут наказаны, независимо от имен и фамилий.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла ЕС. Он объяснил это тем, что представители Европейского союза поддержали попытку свержения конституционного строя в Грузии.
«На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это», — подчеркнул глава грузинского правительства.
Он призвал посла ЕС решительно осудить беспорядки на улицах Тбилиси.
Ранее Кобахидзе пообещал, что вся иностранная агентура в Грузии будет нейтрализована.