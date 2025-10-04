Премьер Грузии обвинил посла ЕС в организации беспорядков в Тбилиси

«На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несёт особую ответственность за это», — заявил премьер Грузии.
Он потребовал, чтобы европейский дипломат вышел к народу и публично выразил осуждение событий, разворачивающихся на улицах Тбилиси. Кроме того, Кобахидзе квалифицировал беспорядки у президентского дворца как уголовное преступление и заявил о намерении привлечь участников акции к ответственности.
Напомним, что в грузинской столице вспыхнули протесты на фоне выборов в местные органы власти. Протестующие выдвигают обвинения в адрес властей о тесных связях с Россией. Они также требуют проведения досрочных парламентских выборов. В результате столкновений несколько сотрудников полиции получили травмы.
