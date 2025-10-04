Ричмонд
Премьер Грузии обвинил посла ЕС в организации беспорядков в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что посол Евросоюза ответственен за беспорядки в Тбилиси. Он пояснил, что «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС.

Источник: Life.ru

«На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несёт особую ответственность за это», — заявил премьер Грузии.

Он потребовал, чтобы европейский дипломат вышел к народу и публично выразил осуждение событий, разворачивающихся на улицах Тбилиси. Кроме того, Кобахидзе квалифицировал беспорядки у президентского дворца как уголовное преступление и заявил о намерении привлечь участников акции к ответственности.

Напомним, что в грузинской столице вспыхнули протесты на фоне выборов в местные органы власти. Протестующие выдвигают обвинения в адрес властей о тесных связях с Россией. Они также требуют проведения досрочных парламентских выборов. В результате столкновений несколько сотрудников полиции получили травмы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Ираклий Кобахидзе: биография, личная жизнь, как относится к России премьер-министр Грузии
Внешнеполитический курс Тбилиси в последний год претерпел значительные изменения. Рассказываем, чем известен премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, как он возглавил правительство страны и почему его считают потенциально пророссийским.
