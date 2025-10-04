ЦИК Грузии: правящая партия набирает более 80% голосов

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на муниципальных выборах набирает более 80% голосов после обработки 55% бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает ТАСС.