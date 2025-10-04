ЦИК Грузии: правящая партия набирает более 80% голосов

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на муниципальных выборах набирает более 80% голосов после обработки 55% бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает ТАСС.
Второе место занимает партия «Сильная Грузия». Она набирает более 6,8% голосов, а третье — «Гахария за Грузию» (3,8%).
По данным ЦИК, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набирает 71,588% голосов после обработки 99,4% бюллетеней.
Как отмечает РИА Новости, «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» после публикации ЦИК первых итогов выборов в органы местного самоуправления заявила, что победила во всех муниципалитетах страны.
4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. Явка на выборах составила 40,93%.-0-