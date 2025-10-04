Нетаньяху: Израиль добьется разоружения «Хамаса» дипломатией или военным путем

«Либо это будет достигнуто легким путем, либо трудным, но это будет достигнуто», — сказал Нетаньяху в обращении (трансляция велась пресс-службой канцелярии премьера на YouTube).
Биньямин Нетаньяху добавил, что Израиль отводит на переговоры по деталям мирного соглашения несколько дней. Еврейское государство рассчитывает на освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников сразу. По словам премьер-министра, освобождение заключенных может произойти во время иудейского праздника Суккот, который будет отмечаться с 6 по 13 октября.
Переговоры делегаций Израиля и «Хамаса» пройдут 6 октября в Египте, сообщил МИД арабской республики. Израильскую делегацию возглавит министр стратегического планирования еврейского государства Рон Дермер. План США по урегулированию конфликта включает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию «Хамаса», допуск гуманитарной помощи в сектор Газа и переход анклава под управление временной администрации.