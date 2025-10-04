Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху: Израиль добьется разоружения «Хамаса» дипломатией или военным путем

Израиль намерен добиться разоружения палестинского движения «Хамас» и демилитаризации сектора Газа дипломатическим или военным путем, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Источник: Reuters

«Либо это будет достигнуто легким путем, либо трудным, но это будет достигнуто», — сказал Нетаньяху в обращении (трансляция велась пресс-службой канцелярии премьера на YouTube).

Биньямин Нетаньяху добавил, что Израиль отводит на переговоры по деталям мирного соглашения несколько дней. Еврейское государство рассчитывает на освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников сразу. По словам премьер-министра, освобождение заключенных может произойти во время иудейского праздника Суккот, который будет отмечаться с 6 по 13 октября.

Переговоры делегаций Израиля и «Хамаса» пройдут 6 октября в Египте, сообщил МИД арабской республики. Израильскую делегацию возглавит министр стратегического планирования еврейского государства Рон Дермер. План США по урегулированию конфликта включает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию «Хамаса», допуск гуманитарной помощи в сектор Газа и переход анклава под управление временной администрации.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше