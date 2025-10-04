Переговоры между Израилем и ХАМАС состоятся в Египте 6 октября

29 сентября Белый дом обнародовал «всеобъемлющий план» президента США, нацеленный на урегулирование в секторе Газа, который состоит из 20 пунктов. В частности, план предполагает введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом. 3 октября ХАМАС объявило о передаче посредникам своего ответа на предложение президента США по Газе. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших. В то же время член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук высказал сомнения в том, что все пленники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план Трампа, из-за текущих условий на местах. В ответ на это хозяин Белого дома заявил, что «не потерпит задержек, которые, как многие считают, неизбежны» и что ХАМАС необходимо действовать быстро, иначе «все будет потеряно». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 4 октября заявил, что отводит на переговоры об освобождении всех заложников в Газе несколько дней и не потерпит задержек. Он также добавил, что Израиль намерен в любом случае разоружить ХАМАС, в том числе военным путем. -0-