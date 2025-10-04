Власти ФРГ планируют создать подразделение полиции для борьбы с беспилотниками

ФРГ планирует создать подразделения полиции для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, заявил руководитель МВД страны Александр Добриндт.
Создать подразделение планируется в сотрудничестве с европейскими государствами, а также Израилем и Украиной, сказал министр.
Добриндт рассказал о перспективе учреждения подразделения в ходе пресс-конференции.
Читайте материал «Мюнхенский аэропорт возобновил полеты после второй приостановки из-за БПЛА».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше