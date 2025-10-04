Ричмонд
Вучич: в НАТО готовятся к войне, вопрос лишь в выборе стороны конфликта

Президент Сербии отметил, что Белград стремится избежать вовлечения в грядущее столкновение.

Источник: Аргументы и факты

Президент Сербии Александр Вучич заявил на саммите Евросоюза в Копенгагене, что все страны НАТО готовятся к крупному военному конфликту.

«Когда страны повышают оборонные расходы на 5% ВВП — это огромные суммы, означающие подготовку к войне. Я говорю откровенно: все готовятся к войне», — подчеркнул Вучич.

По его словам, остается лишь вопрос, к какой стороне конфликта относится каждая страна.

При этом президент Сербии отметил, что Белград стремится избежать вовлечения в грядущее столкновение.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа идет к войне, с которой ее бойцы вернутся в гробах.

