Санду поддержала беспорядки в Грузии

КИШИНЕВ, 4 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду поддержала беспорядки в Грузии, в результате которых пострадали почти полтора десятка полицейских.

Источник: AP Photo

Акции протеста проходят в Тбилиси на фоне выборов в органы местного самоуправления. МВД Грузии возбудило уголовные дела из-за беспорядков в Тбилиси, в том числе о призывах к госперевороту. Как сообщил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, в результате беспорядков пострадали 14 правоохранителей.

«Мои мысли с народом Грузии, который защищает свободу и своё европейское будущее. Демократию невозможно заставить молчать. Молдова на вашей стороне», — написала Санду на своей странице в соцсети X.

Ответственность за произошедшее в Тбилиси несет посол Евросоюза, так как представители ЕС поддерживали попытки свержения конституционного строя в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Митингующие в Тбилиси являются членами агентуры, которая управляется извне, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе на брифинге.

