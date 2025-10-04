Стало известно о массовых акциях в Испании в поддержку Палестины

Тысячи демонстрантов заполнили в субботу улицы Мадрида, Барселоны и множества других испанских городов, выражая солидарность с палестинским народом, сообщают РИА Новости. Участники массовых шествий потребовали от национальных властей немедленного разрыва дипломатических и торговых связей с Израилем.
Согласно информации корреспондента, в мадридской колонне протестующие проследовали от центрального железнодорожного вокзала Аточа до оживлённой площади Кальяо. В руках людей можно было увидеть национальные флаги Палестины и транспаранты с призывами «Свободу Палестине» и «Прекратить геноцид».
