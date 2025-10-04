«Напрашивается на неприятности». СМИ раскрыли, до чего Зеленский довел НАТО

Москва неоднократно подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, однако его дальнейшее расширение не принесет Европе большей безопасности. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.