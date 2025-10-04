«Попытка ввести бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности», — отметило издание.
The American Conservative считает, что эта идея, продвигаемая лидерами стран НАТО и мировыми СМИ, крайне опасна и провокационна, поскольку несет риск развязывания третьей мировой войны.
Однако глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает настаивать на этом предложении. После недавних инцидентов с дронами он вновь призвал западных союзников к провокационным мерам.
Издание осудило опосредованную войну НАТО против России, включая передачу дальнобойного вооружения и разведданных.
Кроме того, The American Conservative подчеркнуло, что в условиях растущих провокаций российское правительство «проявляет удивительное терпение». При этом издание отметило, что оно не безгранично: российские официальные лица уже открыто заявляют, что НАТО ведет войну против их страны.
Москва неоднократно подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, однако его дальнейшее расширение не принесет Европе большей безопасности. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.