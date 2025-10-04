Ричмонд
Санду поддержала протестующих в Грузии

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что поддерживает действия участников акции протеста в Тбилиси.

Молдавский президент предположила, что протестующие «защищают свободу и европейское будущее» Грузии.

Протестующие вечером 4 октября пробили железные ограждения у президентского дворца Атонели. Полиция применила против них слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы. Свою акцию протестующие позиционируют как «мирную революцию».

Читайте материал «Кобахидзе обвинил посла Евросоюза из-за акции протеста».

