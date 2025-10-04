Санду поддержала протестующих в Грузии

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что поддерживает действия участников акции протеста в Тбилиси.
Молдавский президент предположила, что протестующие «защищают свободу и европейское будущее» Грузии.
Протестующие вечером 4 октября пробили железные ограждения у президентского дворца Атонели. Полиция применила против них слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы. Свою акцию протестующие позиционируют как «мирную революцию».
