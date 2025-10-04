Вучич заявил о подготовке стран НАТО к большому конфликту

«Все готовятся к конфликту. Буду абсолютно откровенен — все готовятся к войне», — подчеркнул сербский лидер, комментируя рост международной напряженности.
Вучич отметил, что дипломатические механизмы сегодня фактически перестали работать, а диалог между странами оказался в тупике. По его словам, мировое сообщество движется к опасной черте, за которой возможны непредсказуемые последствия.
Президент добавил, что Сербия будет придерживаться политики нейтралитета и постарается не быть втянутой в потенциальное противостояние. Он предупредил, что потеря способности к диалогу и рост агрессии между странами могут привести к глобальной катастрофе.
Ранее, 2 октября, Вучич заявил о намерении развивать сотрудничество Сербии с НАТО после встречи с генеральным секретарем альянса Марком Рютте в Брюсселе. Глава государства подчеркнул, что отношения между сторонами остаются корректными и выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимодействия.