Бадалян: Парафирование договора с Баку не затрагивает российских военных

Бадалян спросили, уйдут ли российские подразделения, патрулирующие южную границу Армении с Ираном, в связи с подписанием мирного соглашения. Пресс-секретарь пояснила, что присутствие российских сил основано на отдельном двустороннем договоре с Москвой. По её словам, этот вопрос регулируется исключительно в рамках армяно-российских договорённостей и не имеет отношения к парафированному миру между Ереваном и Баку.