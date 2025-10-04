Ричмонд
Меркель призвала искать дипломатические пути решения украинского конфликта

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель выступила за поиск дипломатического пути урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее заявление она сделала в интервью венгерскому изданию Partizan, опубликованном на YouTube-канале издания.

Меркель отметила, что хотя укрепление обороноспособности Европы важно, этого недостаточно.

«Как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима», — подчеркнула экс-канцлер.

Она призвала европейские государства заранее и согласованно анализировать потенциальные последствия дипломатических шагов. Меркель напомнила, что во время своего правления руководствовалась принципом, что страны ЕС могут эффективно действовать «только сообща».

