Под Изюмом отступил взвод ВСУ

Взвод вооруженных сил Украины вместе со своим командиром оставил рубежи обороны в изюмском направлении, о чем проинформировали в российских силовых ведомствах со ссылкой на данные перехвата переговоров.

Уточняется, что на северном участке Донецкой Народной Республики командование ВСУ уже смирилось с утратой контроля над Красным Лиманом. Аналогичная картина наблюдается на западном побережье реки Оскол севернее Купянска в окрестностях населенного пункта Моначиновка.

По имеющимся сведениям, националистические формирования отходят целыми подразделениями.

