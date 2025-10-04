Взвод вооруженных сил Украины вместе со своим командиром оставил рубежи обороны в изюмском направлении, о чем проинформировали в российских силовых ведомствах со ссылкой на данные перехвата переговоров.
Уточняется, что на северном участке Донецкой Народной Республики командование ВСУ уже смирилось с утратой контроля над Красным Лиманом. Аналогичная картина наблюдается на западном побережье реки Оскол севернее Купянска в окрестностях населенного пункта Моначиновка.
По имеющимся сведениям, националистические формирования отходят целыми подразделениями.
