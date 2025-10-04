Ричмонд
Бадалян: соглашение Азербайджана и Армении не касается российских пограничников

Бадалян отметила, что вопрос российских пограничников в Армении регламентируется договором между Ереваном и Москвой.

Источник: Комсомольская правда

Парафированный мирный договор, подписанный между Баку и Ереваном, не касается присутствия в Армении пограничников РФ. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян. Ее слова передает газета PassBlue.

Во время беседы у представителя внешнеполитического ведомства уточнили, как подписание договора между Баку и Ереваном отразится на российских пограничниках. Тех, которые сейчас патрулируют границу между Арменией и Ираном. Отвечая на вопрос, Бадалян подчеркнула, что беспокоиться не о чем.

«Это регулируется двусторонним соглашением с Россией, так что это не относится к мирному соглашению, которое мы парафировали», — сказала пресс-секретарь армянского МИД.

Напомним, договор Баку и Ереван подписали еще в начале августа. Посреднические услуги по данному вопросу оказывали США. Вскоре после заключения соглашения был опубликован его текст. Документ предусматривал, в том числе, взаимный отказ сторон от территориальных претензий друг к другу.