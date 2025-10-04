Патрушев заявил, что речь Путина на «Валдае» внимательно изучают на Западе

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в эксклюзивном интервью «Россия 24» отметил, что речь президента Владимира Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября не только слушают на Западе, но и тщательно изучают.
По словам Патрушева, западные слушатели понимают посыл Путина даже без знания русского языка. Он подчеркнул, что военное руководство, в отличие от политического, воспринимает происходящее иначе.
«Потому что политическое не понимает тех угроз и вызовов, которые они в мире сами и провоцируют. Военные люди понимают это. Они понимают, что может произойти катастрофа, поэтому считают необходимым сдерживать подобные ситуации. Но и у них есть такие лица, которые ведут себя иначе тоже», — сказал Патрушев.
Ранее Firstpost раскрыло, какие сигналы Путин послал Западу на «Валдае» 2 октября.