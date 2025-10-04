Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патрушев заявил, что речь Путина на «Валдае» внимательно изучают на Западе

По словам Патрушева, западные слушатели понимают посыл Путина даже без знания русского языка.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в эксклюзивном интервью «Россия 24» отметил, что речь президента Владимира Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября не только слушают на Западе, но и тщательно изучают.

По словам Патрушева, западные слушатели понимают посыл Путина даже без знания русского языка. Он подчеркнул, что военное руководство, в отличие от политического, воспринимает происходящее иначе.

«Потому что политическое не понимает тех угроз и вызовов, которые они в мире сами и провоцируют. Военные люди понимают это. Они понимают, что может произойти катастрофа, поэтому считают необходимым сдерживать подобные ситуации. Но и у них есть такие лица, которые ведут себя иначе тоже», — сказал Патрушев.

Ранее Firstpost раскрыло, какие сигналы Путин послал Западу на «Валдае» 2 октября.

Узнать больше по теме
Николай Патрушев: биография помощника президента Российской Федерации
Его называют приближенным Владимира Путина и одним из наиболее влиятельных политиков в России. Биография Николая Патрушева действительно тесно связана с работой президента страны. Собрали главное из нее.
Читать дальше