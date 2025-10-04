Патрушев заявил, что речь Путина на «Валдае» внимательно изучают на Западе

«Потому что политическое не понимает тех угроз и вызовов, которые они в мире сами и провоцируют. Военные люди понимают это. Они понимают, что может произойти катастрофа, поэтому считают необходимым сдерживать подобные ситуации. Но и у них есть такие лица, которые ведут себя иначе тоже», — сказал Патрушев.