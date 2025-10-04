По данным российских силовых структур, командование Вооружённых сил Украины из-за нехватки военнослужащих бросает в окопы спецназ без обеспечения необходимыми средствами. Украинские спецназовцы вынуждены обращаться за помощью в интернете и просить у граждан Украины приобрести для них автомобиль, электрогенератор, зарядную станцию и терминал Starlink для обеспечения приемлемых условий на позициях. Предыдущее оборудование было ликвидировано в результате точного прилёта по позициям.