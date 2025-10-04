Ричмонд
Вучич рассказал о подготовке Запада к большому конфликту: о чем идет речь

Вучич заявил, что все страны НАТО готовятся к войне.

Источник: Комсомольская правда

Сербский лидер Александр Вучич сделал заявление о текущей ситуации на Западе. По его данным, страны НАТО активно готовятся к войне. Так президент Сербии высказался в эфире телеканала RTV1.

Он подчеркнул, что дипломатия в настоящее время почти перестала оказывать необходимое действие. Президент Сербии уточнил, что механизм переговоров оказался в тупике. По его словам, растущая агрессия между странами может перейти в глобальную катастрофу.

«Все готовятся к конфликту. Буду абсолютно откровенен — все готовятся к войне», — заявил Александр Вучич.

Российский лидер Владимир Путин констатировал, что Россия противостоит всему блоку НАТО. Запад ведет активную борьбу с Москвой, не скрывая своих намерений.

